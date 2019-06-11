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Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

1976 yılından beri hurda toplayan vatandaş, Erdemli ilçesinde açtığı tesislerle sıfır atık projesine destek verdi.

İHA | 11.06.2019 - 09:33..
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Okul yıllarında aile mesleği olarak hurdacılığa başladığını belirten Ziya Şabablı, “Erdemli’ye 1976 yılında büyük ağabeyimle geldik. 4 kardeş olarak biz hurdacılığa başladık. Faaliyete başladığımız dönemlerde hurda topladığımız tek tekerli araçlarımız vardı. Onunla başladık. Allah’a şükür 2019 yılına kadar bu şekilde geldik.” dedi.

“2 BİN KİŞİYE EKMEK SAĞLIYORUZ”

Yakın zamanda yeni araçlar alarak atık ayrıştırma tesisi kurduğunu ifade eden Şabablı, “‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla yeni bir ekipman ve yeni bir makine kurduk. Günlük ortalama 10 ton kadar plastik bertaraf ediyoruz, ayrışımını yapıyoruz. Hurda metal üzerine de günlük neredeyse 40-50 ton civarında metal ayrıştırması yapıyoruz. 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 300-350 kadar bize katı atık getiren arkadaşımız var. Erdemli ve çevresinde 1.500-2 bin kişiye ekmek sağlamış oluyoruz.” diye konuştu.

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

Şabablı, “Geri dönüşümcüler olarak şöyle de bir sıkıntımız var, başıboş geri dönüşümcüler çoğaldı. Rekabet etme gücümüz azaldı. Ama Erdemli’de de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Onun için devletimizin bizlere destek ve katkılarını bekliyoruz.” dedi.

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

“ATIK ÇÖP DEĞİLDİR”

Atık gözüyle bakılan hiçbir şeyin aslında atık olmadığını hepsinin ekonomik değer taşıdığını ifade eden Şabablı, “Sokaklarda gördüğünüz plastik atıklar, kola petleri, kutuları, bunların hepsi değerlidir, hepsi para eder. Kimse bunları çöp olarak görmesin. Devletimize çok büyük geri dönüşüm katkısı var. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum, evlerinizdeki veya iş yerlerinizdeki atıkları, plastiği plastik olarak, camı cam olarak, metali metal olarak kağıdı kağıt ve karton olarak ayrıştırırsanız Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olursunuz.” şeklinde konuştu.

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

Mersin'de atık toplayan hurdacıydı, tesis açtı

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