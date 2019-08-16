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Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

Yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğularak öldü.

DHA | 16.08.2019 - 01:53..
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde boğulma vakası meydana geldi.

Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİLER

Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi.

Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu


Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

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