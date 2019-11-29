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Mersin'de baba ve kız silahlı saldırı sonucunda yaralandı

Mersin’de baba ve 4 yaşındaki kızı, marketten çıkarken açılan ateş sonucu yaralandı

İHA | 29.11.2019 - 23:33..
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Mersin’in Tarsus ilçesi Şehitlertepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde, bir markette baba ve kız alışveriş yapıyordu.

BABA VE KIZ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Nevzat Köse (30) ve kızı Berra Köse (4) marketten çıkarken, silah seslerinin duyulmasının ardından kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis sevk edildi. Sırtından yaralanan baba ile başından ve göğsünden yaralanan kızı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 YAŞINDAKİ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada 2 kişinin bulunduğu plakasız motosikletten ateş açıldığı tespit edildi. Ekipler, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Hastaneye kaldırılan baba Nevzat Köse'nin durumunun iyi olduğu, kızının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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