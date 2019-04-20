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Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

Mersin'de 10 liralık banknotlardan elde ettikleri 200 lirayı ATM'lere yatırıp bankaları dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA | 20.04.2019 - 12:29..
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Mersin'de 10 liralık banknotların belirli parçalarını kullanarak hazırladıkları sahte 200 liraları ATM'lere yatırıp bankaları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ATM'lere sahte para yatırmak suretiyle bankaların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya sahte para yatırıp, gerçek para çektiler VİDEO

PARALARI TANIDIKLARINA ÇEKTİRDİLER

Ekipler, şüphelilerin ATM'lere sahte banknotlar yatırmak suretiyle hesaplarında biriken paraları, Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri'deki tanıdıklarına çektirdiklerini belirledi.

Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

ÇOK SAYIDA BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların kimliklerini tespit eden polis, kentteki çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda K.G. ve S.O. ile onlara yardım ettiği ileri sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda çok sayıda sahte banknot ele geçirildi.

Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

K.G. ve S.O'nun, orijinal banknotları parçalarından ATM'lerin algılayamayacağı şekilde sahte banknotlar yaptıkları sistem kurdukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve S.O. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de bankaları dolandıran çete yakalandı

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