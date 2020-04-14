Mersin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ulu Cami önünde, N.H ile M. V., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada M.V. cebindeki bıçakla N.H.'yi göğsünden bıçaklarken, iki arkadaş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan O.K. ise, bıçağı almak isterken elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

N.H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.