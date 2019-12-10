Mersin'de bir adam boşandığı eşini öldürdü

Mersin’de 28 Haziran tarihinde, işine gitmek üzere evinden çıkan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Kaplan, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı kocası Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

TUTUKLANDI

Aynı gün birlikte olduğu 3 arkadaşıyla birlikte yakalanan Murat C. tutuklanırken, yanında bulunan 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirtildi.





İLK DURUŞMA 12 ARALIK'TA

Filiz Kaplan cinayetinin ilk duruşmasının, 12 Aralık Perşembe günü Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

Kaplan Ailesi, duruşma öncesinde açıklama yaparak kadın cinayetlerine dur demek için herkesi perşembe günü Mersin Adalet Sarayı'na çağırırken, eski koca için de en ağır cezayı istedi.





''BAŞKA FİLİZLER ÖLMESİN DİYE EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM''

Filiz Kaplan’ın 23 yaşındaki kızı Selcan Kaplan, adalete güvendiğini söyledi. Babası Murat C.’den ‘o şahıs’ diye bahseden Selcan, zanlının cinayeti işlerken yalnız olmadığını söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan diğer 3 kişinin de adalet önüne çıkmasını isteyen Selcan, “Annem rahat uyusun, başka Filizler ölmesin diye o şahsın ve yanındakilerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum.” dedi.





''BÖYLE BABAYI ALLAH HİÇ KİMSEYE NASİP ETMESİN''

Babalarının soyadını mahkeme kararıyla reddederek, annelerinin soyadını aldıklarını söyleyen Selcan, “Keşke babalık reddi olsa babalıktan da reddedebilseydik. Biz soy ismimizi değiştirmeden önce ilk davamız babalık reddi olmuştu ama böyle bir şey yasada olmadığı için reddedemedik. Sadece annemin soy ismini aldık; çünkü biz kendisinin ne soy ismini ne de kimliğimizde hiçbir şekilde baba adının dahi yazmasını istemiyoruz. Benim birinci isteğim en ağır şekilde ceza verilmesi, ikinci isteğim de babalıktan ret davası bu adaletten. Öyle babayı Allah hiç kimseye nasip etmesin.” diye konuştu.





''ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM DİYE DEFALARCA TEHDİT ETMİŞTİ''

Zanlı Murat C.’nin, kızı Selcan üzerinden sürekli Filiz Kaplan ve oğlu Gökhan’ı öldüreceği tehdidinde bulunduğu da öğrenildi. Zanlının, olaydan iki gün önce sabah annesiyle birlikte yaşadıkları eve geldiğini anlatan Selcan Kaplan, “Biz kapıyı açmadık. Ben mercekten baktım, eliyle kapıyı kapatmıştı. Belki biz kapıyı açsak, o an bize bir şey yapacaktı. Hep tehditleri banaydı. Benim üzerimden yürümeye çalışıyordu, sürekli ‘Anneni öldüreceğim, abini öldüreceğim’ diyordu. Ben hep yalvarıyordum, ‘Yapma baba, böyle şeyler söyleme’ diyordum. Hatta en son ‘Erkek, şeref, namus sözü ki yapmayacağım’ demişti. Şerefi de erkekliği de namusu da demek ki buymuş.” ifadelerini kullandı.





''ALINMIŞ BİRÇOK MAHKEME KARARI VAR''

Kız kardeşinin koruma talebinin yanı sıra evden uzaklaştırma ve zanlıyla ilgili alınmış birçok mahkeme kararı olduğunu belirten ağabey Kaplan, “Onlarca dava, onlarca uzaklaştırma kararı var. Ben, kardeşim için verilecek olan adalet kararının, aslında bu şekilde hayatına son verilen Emine, Ceren, Ayşe, Fatma, kim olursa olsun hepsine bir örnek olacağını düşünüyorum. Biz istediğimiz o adaletin gerçek anlamda Mersin’de sağlanacağına eminiz. O adaletin tecelli edeceğine sonuna kadar inanıyoruz. Kardeşimin önünü 4 kişi birden kesti. Kardeşimin hayatına son veren cani ve yanındakilerin ifadelerinde, bunlar 4 kişi. Biri bu olayı yapıyor zaten, diğerlerinin yargı aşaması devam ediyor. Biz bunları tanımıyoruz. Yolda, sokakta karşımıza çıkmış olsa, zaten benim ve çocukların da koruma tedbirleri var. Biz adaletin gerçek anlamda sağlanmasını istiyoruz. Bunların da adalete hesap vereceğine inanıyorum.” dedi.



