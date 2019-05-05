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Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Tarsus ilçesinde, okuldaki asansör boşluğuna düşen lise öğrencisi Anıl Kağan Kottaş, yaralandı. Öğrencinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 05.05.2019 - 11:07..
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Altaylar Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde meydana gelen korkunç olayda, kurs için okulda bulunan 9. sınıf öğrencisi Anıl Kağan Kottaş (15), iddiaya göre okulun koridorunda koşarken karşısındaki asansörün kapısına fark etmeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılan asansör kapısından 10 metrelik boşluğa düşen öğrenci yaralandı.

ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİSİ UCUZ KURTULDU

Arkadaşlarının düştüğünü gören öğrenciler durumu öğretmenlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kottaş, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı öğrenci daha sonra Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Anıl Kağan Kottaş’ın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü ViDEO

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

Mersin'de bir çocuk okulun asansör boşluğuna düştü

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