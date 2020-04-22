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Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

Şikayet üzerine bir eve giden zabıta ekipleri, yığınlar halinde çöple karşılaştı. Evden 30 ton çöp çıkaran ekipler, evi temizleyerek dezenfekte etti.

İHA |
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Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde vatandaşların, belediyeyi arayarak bir evden pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetleri üzerine harekete geçen Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki F. T. isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı.

İki katlı müstakil ev ile bahçesinde, çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi.

Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

SAATLERCE SÜRDÜ

Hırdavatla dolu, çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, bu temizlik saatler sürdü.

Gün boyu devam eden boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden, 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev daha sonra ilaçlanarak, dezenfekte edildi.

Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

Mersin’de bir evden 30 ton çöp çıktı

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