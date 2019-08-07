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Mersin'de bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı

Mersin'de bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben öldürmedim, yaralı gördüm onu, yanına gittim. Bıçağı normalde de taşırım" dedi.

AA | 07.08.2019 - 10:54..
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Pirireis Mahallesi Müftü Deresi mevkisinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan V.T.'nin (38) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

POLİS KILIK DEĞİŞTİREREK SUÇLUYU BULDU

Ekipler, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda cinayeti gerçekleştirenin R.T. (28) olduğunu belirledi. Şüphelinin gidebileceği yerleri belirleyen ekipler, su satıcısı, simitçi ve ayakkabı boyacısı gibi davranarak bölgede tedbir aldı.

Mersin'de bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Yapılan çalışma sonucunda R.T., polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben öldürmedim, orada yaralı gördüm onu, yanına gittim 'Neyin var?' dedim. Bıçağı normalde de taşırım." dedi.

Mersin'de bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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