Mersin'de çaldığı yüzüğü kuyumcuya sordu

Mersin'de dolandırıcı kadının oyununu, kuyumcunun dikkati bozdu. Hırsız kadının arsızlığı pes dedirtti.

Kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren kadın, önce yüzüklere göz gezdirip vitrinde bulunan yüzük tablasından birkaç tanesini alıp denedi.

Bir tanesini parmağına takan hırsız, kuyumcuya "Bundan sizde var mı?" diye sorup, daha sonra beğenmediğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı.

YÜZÜĞÜN YERİNDE OLMADIĞINI ANLAYIP ŞİKAYET ETTİ

Kadının dükkandan ayrılmasının ardından yüzük tablasını kontrol eden kuyumcu, yüzüğün yerinde olmadığını fark ederek güvenlik kamerasına baktı.

Güvenlik kameraları incelemesinde, şüpheli şahsın G.D. olduğunu tespit etti. Ardından şahsı yakalamak için belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, G.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYET İŞLEDİM, YARDIM EDECEK MİSİN?"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına ilk başta yanıt vermeyen G.D., bir süre görüntülenmemek için yüzünü sakladı. "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna "Yardım edecek misin? Çok mu merak ediyorsun. Ben hırsızlık mı yapmışım. Nereden biliyorsun" diyen B.D., "Neden gözaltındasınız’ sorusuna da "Cinayet işledim, bir sebebi var mı sence. Yardım edecen mi. Canımı sıkma" dedi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Öte yandan, kadının kuyumcuyu dolandırma anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.







