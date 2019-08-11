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Mersin'de çalınmış 27 ton şeker ele geçirildi

Afyon'daki bir şeker fabrikasından İstanbul'a götürülmek üzere tıra yüklenen 120 bin TL değerindeki 27 ton şeker, Mersin'de ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

DHA | 11.08.2019 - 12:25..
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Afyon'daki bir şeker fabrikasının nakliye işini yapan A.Ş., jandarmayı telefonla arayarak, İstanbul'a sevk edilmek üzere 5 Ağustos'ta 63 YH 020 plakalı çekici ve 63 N 2052 plakalı dorseye yüklenen şekerin İstanbul'a götürülmediğini bildirip, M.Ç. isimli sürücüden şikayetçi oldu.

Mersin'de çalınmış 27 ton şeker ele geçirildi

Nakliye için teslim edilen 27 ton şekeri çaldı ViDEO

BAŞKA BİR SÜRÜCÜ ALDI

Tırın Gaziantep'e giriş yaptığını belirleyen Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adresi tespit edilen sürücüyü yakalayıp, gözaltına aldı. Ancak tırın başka bir sürücü tarafından alınıp, şehirden götürüldüğü ortaya çıktı.

BOŞ ÇIKTI

M.Ç., Gaziantep'te tutuklanıp cezaevine gönderilirken, Mersin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tırın Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ne dolu geldiğini, ancak boş çıktığını belirledi.

Mersin'de çalınmış 27 ton şeker ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 120 BİN TL

Bölgedeki depoları tek tek kontrol eden polis, camları gazete kağıdı ile kapatılan bir depoya baskın yaptı. Toplam 540 çuval şekerin içeride istiflendiğini gören polis, piyasa değeri 120 bin TL olan şekeri, mal sahibi A.Ş.'ye teslim etti. Depoyu kiraladıktan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri tespit edilen N.K. ve A.K.'yi, arama çalışmaları sürüyor.

Mersin'de çalınmış 27 ton şeker ele geçirildi

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