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Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler

Mezitli'deki orman katliamını ortaya çıkaran muhtarın serasındaki 400 üzümü, bir gecede kesildi.

DHA | 22.01.2020 - 17:28..
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Geçtiğimiz aralık ayında, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, 72 dönüm arazi üzerindeki yaklaşık 1.500 kızılçamın, bir gecede kesildiği ortaya çıkmıştı.

Eski Mezitli Mahallesi Muhtarı Veysel Kılıçoğlu da bu katliamın ortaya çıkmasına yardımcı olmuştu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Ancak dün gece kimliği belirsiz kişiler, muhtarın serasındaki yaklaşık 400 üzüm ağacını kesti.

Muhtar Kılıçoğlu'nun şikayeti üzerine serada inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler

"TEK SUÇUMUZ KATLİAMI ORTAYA ÇIKARMAK"

Muhtar Kılıçoğlu, daha önce yaşanan orman katliamını gündeme getirerek, devlet malına sahip çıktığı için saldırının yapıldığını belirterek, "İki serada 400 kök, 20-25 yaşlarındaki üzüm ağaçlarımızı bir gecede keserek, katliam yapmışlar. Bunu insan olanlar yapmaz ama burada bizim tek suçumuz, daha önce orman katliamı oldu, onu gündeme getirmek ve devletin malına sahip çıkmak. Yanlışın ve vatan hainlerin karşısında durmamız. Bu bir şekilde korkutmak, muhtarı yıldırma politikasıdır ama hiçbir zaman yıldıramayacaklar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bizim malımız bugün gider yarın tekrar olur ama bugün malıma gelen yarın canıma gelecek. Gerekli işlemlerin yapılacağına inanıyorum." dedi.

Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler

VATANDAŞLAR VE BAŞKAN, MUHTARIN YANINDA

Olayı duyan çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarı, saldırının olduğu seraya gelerek Kılıçoğlu’na destek verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da 2017 yılından bu yana bölgede sık sık kaçak orman kesiminin olduğunu belirterek, kaçak kesimleri belediye başkanı ve muhtar olarak kamuoyu gündemine taşıdıklarını söyledi.

Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler

"AYNI SİYASİ GÖRÜŞTE DEĞİLİZ, ORMAN ARAZİLERİNİN KATLEDİLMESİNE KARŞI ORTAK TAVRIMIZ"

Başkan Tarhan, orman ve Hazine arazilerinin bir takım menfaat çeteleri tarafından haksız yere işgal edilerek, sebze ve narenciye bahçesi yapıldığını hatta imara açılması sağlanarak büyük ölçüde rant sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. Yaşananların bir Türkiye gerçeği olduğunu kaydeden Tarhan, "Bu gerçekleri biz gündeme getirdik, Tarım ve Orman Bakanı ve Orman Bölge Müdürlüğü konuyu gündeme getirdiğimiz için bize teşekkür etti. Bundan rahatsız olanlar da oluyor. Kim rahatsız oluyor? Bu tür yerleri haksız yere kullananlar rahatsız oluyor. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Fakat sabaha karşı ağaçları kestiler. Sadece muhtarımızın serasında kesildi? Bunun bir anlamı olsa gerek. Başka hiçbir seraya dokunulmamış. Muhtarımız benimle aynı siyasi düşünce de olmamasına rağmen devleti savundu, malına sahip çıktı. Orman arazilerinin katledilmesine karşı tavır aldı. Bu nedenle de muhtarımızın can damarını kestiler. Bu konuyu Türkiye gündemine taşımak gerekiyor. Bugün bu muhtarımızın başına gelen yarın başka birinin başına gelir. Bunun için buna 'dur' demek ve yasalarımızda değişiklik yapmak gerek." diye konuştu.

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -1

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -2

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -4

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -5

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -6

Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı -7

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