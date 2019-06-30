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Mersin'de cinnet getiren şahıs evi ateşe verdi

İtfaiyenin erken müdahalesi, olası bir facianın önüne geçti.

İHA | 30.06.2019 - 15:43..
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Mersin’in Tarsus ilçesindeki Fahrettin Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda T.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek evini ateşe verdi.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YETİŞMESE MAHALLE YANACAKTI

Yangına erken müdahalede bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bağlı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, alevlerin çevredeki diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Evde çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken, cinnet sonrası evi ateşe verdiği iddia edilen T.Ö.’nün ifadesi için gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de cinnet getiren şahıs evi ateşe verdi

Mersin'de cinnet getiren şahıs evi ateşe verdi

Mersin'de cinnet getiren şahıs evi ateşe verdi

Mersin'de cinnet getiren şahıs evi ateşe verdi

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