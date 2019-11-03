Mersin'de çırak tamire getirilen lüks araçla kaza yaptı

Kaportacıda çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Coşkun E.B., yanına aldığı arkadaşı ile birlikte gece saat 2 sularında kaporta tamiri için bırakılan lüks otomobili de alarak gezmeye çıktı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Gece saati olmasını fırsat bilen Coşkun E.B., gaza fazla basınca direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç savrularak beton kaldırıma çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Aracın hava yastıkları açılırken, yaralanan iki çocuk kaza yerinde bekleme noktası bulunan 112 Acil Ambulans ile hastaneye kaldırıldılar.

Kaza yerine gelen trafik polisleri inceleme başlatırken, aracın hız limitinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü.