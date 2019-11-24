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Mersin'de damadı arabadan indirip bıçakladılar

Bahşiş bahanesiyle gelin arabasının önünü kesen 3 şahıs, damadı darbedip bıçakladı.

İHA | 24.11.2019 - 15:18..
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Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle 4069 Sokak’ta, düğün sonrası yapılan konvoyun önünü kesen A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. isimli şüpheliler, damat Tahsin A.’den bahşiş istediler.

ÖNCE DARP, SONRA BIÇAK

Araçtan inen Tahsin A.’ya bıçak sallayan şüphelilerden Ü.M.Ç., damadı darbedip sol baldır kısmından yaraladı. A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E. adlı şahıslar, olaydan sonra kayıplara karıştılar.

3 KİŞİ YAKALANDI

Hastaneye kaldırılan damat Tahsin A. ayakta tedavi olduktan sonra taburcu edildi.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada A.D.K., Ü.M.Ç. ve A.E.’yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar -1

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