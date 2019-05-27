Mersin'de deniz köpürdü

Mersin’de hafta sonunda merkez Mezitli ilçesi kıyılarına gidenler, müthiş bir görüntüyle karşılaştı.

DENİZE DETERJEN DÖKÜLMÜŞ GİBİ

Özellikle Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalında hafta sonunu değerlendiren Mersinliler, denizden sahile vuran köpükler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüzgarlı ve dalgalı bir günde denize deterjan dökülmüş de köpürmüş izlenimi veren görüntünün, tamamen zararsız bir doğa olayı olduğu ortaya çıktı.

BİLİM İNSANLARI İNCELEDİ

Mersinliler, uzun süre rüzgarın etkisiyle sağa sola uçuşan bu köpüklerle oynayarak keyifli anlar yaşadı. Denizin köpürmesiyle ilgili açıklama yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bilim insanları tarafından yapılan incelemelerin, bu köpüğün zararlı olmadığını net olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

TAMAMEN ZARARSIZ

Prof. Ergene, “Köpük olmasının sebebi ise şu; denizlerin içerisinde organik bileşikler, algler, bitkiler, çeşitli hayvansal organizmalar var ve bunların atıkları oluyor. Bunlar organik atıklar, deniz mineralleriyle birleşince farklı organik bileşikler ortaya çıkıyor ve bu organik bileşikler suyun içerisinde rüzgar ve dalgalarla çözündüğü zaman böyle bir köpüklenme meydana gelebiliyor. Özellikle bu gün gibi fırtınalı, rüzgarlı olan havalarda oluşuyor. Tamamen zararsız, hatta deterjanımsı bir köpüklenmedir bu. Deterjanlarda yüzey gerilimi yüksektir. Bu tip organik bileşiklerde de su yüzey gerilimi yüksek olduğu için böyle köpüklenmelere sebep olur. Korkulacak bir şey yok. Güzel bir doğa olayı.” dedi.

KÖPÜK FESTİVALLERİ YAPILIYOR

Hatta çeşitli ülkelerde bu köpüklerin festivallerinin yapıldığına işaret eden Ergene, “İnsanlar, sırf o köpüklenmeleri izleyebilmek için kıyılara geliyorlar. Ama o köpükler insan boyunda oluyor. Yılın belli dönemlerinde olur zaten. Bizde de görülmesi çok hoşuma gitti, enteresan bir olay hakikaten.” diye konuştu.

FIRTINA BİTTİĞİNDE KÖPÜK DE GİDECEK

Yıllardır Mersin’de yaşadığını, daha önce hiç böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadığını dile getiren Ergene, “Çok uzun yıllardan bu yana Mersin’deyim ama bu ilk kez karşılaşıyorum. Rüzgar ve dalgalanma devam ettiği sürece olur, muhtemelen birkaç gün içerisinde geçer. Fırtına bittiğinde köpüklenme de sona erer.” ifadelerini kullandı.