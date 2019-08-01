taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5749
Euro
6.1612
Altın
1406.61
Borsa
102107.57
Gram Altın
252.082

Mersin'de dolmuşta yankesicilik yaptı, Adana'da yakalandı

Dolmuşta iki yolcunun toplam 6 bin 500 lirasını çaldığı ileri sürülen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 01.08.2019 - 13:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de farklı zamanlarda şehir içinde dolmuşa binen M.K. ile A.S. isimli müştekiler, araçtan indiklerinde ceplerinde bulunan paraların olmadığını anlayınca polis merkezine başvurdu.

Müştekilerin başvurusu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, dolmuşlardaki güvenlik kameralarını inceledi.

PARALARI KOLTUKTA BULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Yapılan çalışmaların ardından her iki olayı da S.T. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Adana'da gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'e getirilen şahıs ifadesinde bir olayı kabul ederken, diğer olayda paraları koltukta bulduğunu iddia etti.

Mersin'de dolmuşta yankesicilik yaptı, Adana'da yakalandı ViDEO

Mersin'de dolmuşta yankesicilik yaptı, Adana'da yakalandı

ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan zanlı, gazetecilerin de sorularına hakaret ederek cevap verdi.

Mersin'de dolmuşta yankesicilik yaptı, Adana'da yakalandı

TANINMAMAK İÇİN ŞAPKA TAKMIŞ

Öte yandan, şüpheli şahsın, olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Belirlediği vatandaşların arkasından dolmuşlara yolcu gibi binen şahıs, parasını aldığı ilk vatandaşın arkasına otururken, ikinci vatandaşın ise yanına oturuyor.

Vatandaşlar hiç fark etmeden cebindeki paraları alan şahıs, ilk durakta dolmuştan iniyor. Ayrıca tanınmamak için şahsın, her iki olayda da aynı şapkayı takması dikkat çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

169
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

151
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

412
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

360
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

22
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

44
İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir