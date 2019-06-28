taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7678
Euro
6.5619
Altın
1414.02
Borsa
95573.12
Gram Altın
263.077

Mersin'de işe giden eski karısını pusu kurup öldürdü

42 yaşındaki kadın, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından, sabah işe giderken evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

İHA | 28.06.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de 2 çocuk annesi Filiz Kaplan (42), sabah Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden çıktığı sırada, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C.'nin silahlı saldırısına uğradı.

ESKİ KOCASI KURŞUN YAĞDIRDI

Olay yerine bir otomobille gelen zanlının tabancasından çıkan kurşunlara hedef olan kadın, sokak ortasında kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı ile bölgeye giden sağlık görevlileri, Filiz Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, çevrede 3 boş kovan bulundu. Polis ekipleri de civarda inceleme yaptı.Mersin'de işe giden eski karısını pusu kurup öldürdü

KORUMA İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan, acı haberi alarak olay yerine gelen 2 çocuk annesi kadının yakınları, Filiz Kaplan'ın kocasından tehdit aldığı için koruma istediğini öne sürerek, "Öldükten sonra mı koruma verilecek?" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Mersin'de işe giden eski karısını pusu kurup öldürdü

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yakınları cesedin yanında uzun süre gözyaşı dökerken ağabeyi, dakikalarca kardeşinin cansız bedenini izledi. Kadının cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin'de işe giden eski karısını pusu kurup öldürdü

Mersin'de işe giden eski karısını pusu kurup öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

201
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

90
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

114
Yeni sigara paketleri belli oldu

Yeni sigara paketleri belli oldu

51
Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

Dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak

24
Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

Tatar: Bizi Türkiye'den kimse koparamaz

19
Isparta’ya şehit ateşi düştü

Isparta’ya şehit ateşi düştü

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir