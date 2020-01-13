Mersin’de evden 10 ton çöp çıkarıldı

Mersin Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çevreye yaydığı kötü koku nedeniyle bina sakinlerinin ihbarı ile Akbelen Mahallesi’ndeki bir apartman dairesine giden ekipler, biri engelli 3 kişilik ailenin yaşadığı evin çöp ev haline dönüştürüldüğünü belirledi.

ADIM ATMAKTA ZORLANDILAR

Dairede inceleme yapan Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya, gıda maddeleri ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Evde adım atmakta zorlanan ekiplerin başlattığı temizlik çalışması saatler sürdü.

10 TON ÇÖP KAMYONLARA YÜKLENDİ

Ev halkının da onayıyla temizlik işlemi yapılan evden çıkan yaklaşık 10 ton çöp, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşındı. Temizlik işleminin ardından ev dezenfekte edildi.













