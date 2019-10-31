Mersin'de eve alkollü gelen eşine sinirlendi, evi yaktı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Atakent Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Birsel A., eve alkollü gelen eşine sinirlendi.
Bir süre eşiyle tartışan Birsel A., mutfaktan aldığı çakmakla eşyaları tutuşturarak, evi yaktı.
YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye ekipler geldi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Evde alevlerin sardığı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
EVİ YAKAN EŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilendiği belirlenen Birsel A., sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülürken, eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği belritildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.