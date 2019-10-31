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Mersin'de eve alkollü gelen eşine sinirlendi, evi yaktı

Silifke ilçesinde, eşiyle tartışan Birsel A., çakmakla bazı eşyaları tutuşturarak, evde yangın çıkardı.

DHA | 31.10.2019 - 15:33..
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Mersin'in Silifke ilçesinde, Atakent Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Birsel A., eve alkollü gelen eşine sinirlendi.

Bir süre eşiyle tartışan Birsel A., mutfaktan aldığı çakmakla eşyaları tutuşturarak, evi yaktı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye ekipler geldi. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Evde alevlerin sardığı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de eve alkollü gelen eşine sinirlendi, evi yaktı

EVİ YAKAN EŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilendiği belirlenen Birsel A., sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürülürken, eşinin ise yangın başladığı sırada evi terk ettiği belritildi.

Mersin'de eve alkollü gelen eşine sinirlendi, evi yaktı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.

Mersin'de eve alkollü gelen eşine sinirlendi, evi yaktı

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