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Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali coşkuyla kutlandı.

DHA | 18.11.2018 - 16:54..
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30 ülkeden gelen gösteri gruplarının yer aldığı festivalin 2'nci günü büyük bir coşkuya sahne oldu. Sabah saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Mersinliler, organizasyonun yapıldığı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti.

YABANCI ÜLKELERDE DANS EKİPLERİ GÖSTERİ YAPTI

Toplam 70 ton narenciye kullanılarak süslenen çeşitli figürlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının sahne performansını uzun süre alkışladı. Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerin dans gösterileri de alanı dolduran binlerce kişiden tam not aldı.

Öte yandan; narenciye temalı defile de büyük ilgi çekerken, birçok vatandaş bu anları cep telefonlarının kameraları ile ölümsüzleştirdi.

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

Mersin'de festival coşkusu sürüyor

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