Mersin'de festivalde balık-ekmek izdihamı

Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Karaduvar sahilinde organize edilen festivale binlerce vatandaş katıldı.

Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 2 ton balık dağıtıldı.

İZDİHAM OLDU

Öğle saatlerinde başlayan festival sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık stantlarının önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, ikramlardan almak isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı.

Ayrıca festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın da vatandaşlarla söyleşi yaptığı festivalin ilk günü, Sinan Akçıl konseri ile sona erdi.

























