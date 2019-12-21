taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Mersin'de festivalde balık-ekmek izdihamı

Balık Festivali'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festival alanında ikram olarak dağıtılan balık-ekmeklerden almak isteyenler birbirini ezdi.

DHA | 21.12.2019 - 18:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla Karaduvar sahilinde organize edilen festivale binlerce vatandaş katıldı.

Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın da katıldığı festivalde yaklaşık 2 ton balık dağıtıldı.

İZDİHAM OLDU

Öğle saatlerinde başlayan festival sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık stantlarının önünde zaman zaman izdiham yaşanırken, ikramlardan almak isteyen vatandaşlar ise birbiriyle yarıştı.

Ayrıca festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve birbirinden renkli gösteriler düzenlendi. Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın da vatandaşlarla söyleşi yaptığı festivalin ilk günü, Sinan Akçıl konseri ile sona erdi.

Festivalde balık-ekmek izdihamı -1

Festivalde balık-ekmek izdihamı -2

Festivalde balık-ekmek izdihamı -3

Festivalde balık-ekmek izdihamı -4

Festivalde balık-ekmek izdihamı -5

Festivalde balık-ekmek izdihamı -6

Festivalde balık-ekmek izdihamı -7

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

457
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

340
Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

141
Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür

Yahudi babadan kendisini savunan Müslüman kadına teşekkür

99
Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

299
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

180
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir