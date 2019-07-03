Mersin'de fren yerine gaza basan sürücü eve girdi

Mersin'de sıradığı bir kaza meydana geldi.

ZAMİN KATINA GİRDİ

Murat Yılmaz yönetimindeki araç, cadde üzerinde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına girdi.





ÇEKİCİ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şans eseri olayda sürücü yara almazken, evde yaşayan yabancı uyruklu Ammar Muhammed isimli bir kişi de hafif yaralandı.

Korku dolu anların yaşandığı olayın ardından araç evin içinden çekici yardımıyla çıkarıldı.





"FREN YERİNE GAZA BASTI"

Olayın nasıl olduğunu anlatan sürücü Murat Yılmaz, "Karşıdan geliyordum, buradan dönecektim. Önümden bir araç geçti ben de panikledim fren yapayım derken gaza bastım. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

