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Mersin'de fuhuş bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntüler çeken ardından da bunlarla şantaj yapan çete tutuklandı.

İHA | 30.03.2019 - 09:34..
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Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece hapishaneye gönderildi.

Mersin'de fuhuş bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

25 BİN LİRASINI ZORLA ALDI

Şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edildiği sırada eliyle yüzünü kapatarak gözyaşı döktü. Edinilen bilgiye göre polis ekiplerine başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla ilişkiye girdiği sırada görüntüye alındığını ve bu kayıtların kendisine şantaj unsuru olarak kullanılarak bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lira parasının zorla alındığını bildirdi. Ayrıca Y.B. adlı bir kadın da kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Mersin'de fuhuş bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı VİDEO

Mersin'de fuhuş bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şikayet üzerine hareket geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda, Ç.B. ve E.B. adlı şüphelileri gözaltına alırken, evde yapılan aramada 23 adet dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Mersin'de fuhuş bahanesiyle şantaj yapan çete yakalandı

YÜZÜNÜ KAPATARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, zanlılardan Ç.B. eliyle yüzünü kapatarak uzun süre gözyaşı döktü.

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