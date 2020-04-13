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Mersin'de gemide 34 kilo kokain ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda muz konteynerinin içinden 34 kilo 795 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA |
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Mersin'de gemide 34 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu sevkiyatının istihbaratına ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda önlem aldı.

34 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet güçleri tarafından, limana Güney Amerika'dan gelen bir gemiye operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin soğutucu bölümüne gizlenmiş 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mersin'de bir gemide 34 kilo 795 gram kokain bulundu

Mersin'de gemide 34 kilo kokain ele geçirildi

Mersin'de gemide 34 kilo kokain ele geçirildi

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