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Mersin'de Gülnar ilçesinde seçim sonuçları iptal edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 23:18..
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

Mersin'de Gülnar ilçesinde seçim sonuçları iptal edildi

MHP'li Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede CHP seçimlere itiraz etti.
CHP Gülnar İlçe Başkanlığı itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bunedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Mersin'de Gülnar ilçesinde seçim sonuçları iptal edildi

3'E KARŞI 4 OYLA KABUL EDİLDİ

Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi.
Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.
CHP'nin itirazı 3'e karşı 4 oyla kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Bu arada, alınan karara ilişkin MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna itiraz edileceği öğrenildi.

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