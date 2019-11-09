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Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü

Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin bariyere çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA | 09.11.2019 - 21:29..
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Mersin'de akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Kadir Şimşek yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet yol kenarındaki bariyere çarptı, sürücü Şimşek yola savruldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Şimşek'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli öldü -1

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