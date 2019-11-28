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Mersin'de havuza düşen sürücü hayatını kaybetti

Eğimli yolda bulunan otomobil hızla arkaya doğru giderek havuz düştü, içerisindeki kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA | 28.11.2019 - 17:24..
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Mersin’in Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde sürücü Bünyamin Şenol, içerisinde eşi Zeynep Şenol’un da bulunduğu otomobilinden inerek sulama suyu vanasını kapatmak için vananın olduğu yere doğru gitti.

SULAMA HAVUZUNA DÜŞTÜ

Eğimli yolda bulunan otomobil, bir anda arkaya doğru hızla kaçmaya başladı. Motosikletiyle olay yerinden geçen bir vatandaş, durumu fark edip yardım için defalarca hamle yaptıysa da başarılı olamadı. Otomobil, içindeki kadınla birlikte yol kenarında bulunan içi su dolu sulama havuzuna düştü.

Otomobil havuza düştü, içindeki kadın hayatını kaybetti -1

HAYATINI KAYBETTİ

Tüm çabalara rağmen 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Zeynep Şenol hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 çocuk annesi olduğu belirtilen Zeynep Şenol’un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil havuza düştü, içindeki kadın hayatını kaybetti -2

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