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Mersin'de heyelanda 1 kişi toprak altında kaldı.

Mersin'de aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan sonucu baraka ev yıkıldı. Baraka evde yaşayan 6 kişilik aileden 1 kişi toprak altında kalırken ailenin 5 ferdi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İHA | 07.01.2020 - 06:01..
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Meteoroloji'nin 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar Erdemli ilçesinde heyelana yol açtı.

1 KİŞİ EVDEN ÇIKAMADI

Çeşmeli Mahallesi'nde yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka ev çöktü. Çökme sonrası ailenin 5 ferdi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 62 yaşındaki İbrahim Öngel'in toprak altında kaldığı bildirildi.

Mersin'de heyelanda 1 kişi toprak altında kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurtulanların ihbarı ile olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi'nden kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince enkaz kaldırma çalışması yapılırken, kayıp kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Mersin'de heyelanda 1 kişi toprak altında kaldı.

Mersin'de heyelanda 1 kişi toprak altında kaldı.

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