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Mersin'de 'askıcı' hırsız kameralara yakalandı

'Askıcılık' yöntemiyle evden hırsızlık olaylarına karışan Ş.B., önce kameralara ardından da polisler tarafından tespit edildi.

İHA | 12.07.2019 - 09:07..
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Mersin kent merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit edebilmek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemek zorunda kaldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yapılan incelemede, zanlının daha önce de hırsızlık ve uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan Ş.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Mersin'de 'askıcı' hırsız kameralara yakalandı VİDEO

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI

2018 yılında cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinden çıkan çalıntı cep telefonu, saat ve kolye sahiplerine teslim edilirken, zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Suçlamaları kabul etmeyen Ş.B., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu arada şüphelinin, bir evden 'askıcılık' tabir edilen yöntemle hırsızlık yaptığına ilişkin kaydedilen güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

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