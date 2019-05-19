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Mersin'de hırsızlık yapan kadın polisten kaçamadı

Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan kadın, polisler tarafından yakalandı.

DHA | 19.05.2019 - 15:12..
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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette tırnakçılık vakası meydana geldi.

Market sahibi E.G. kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı tırnakçılık yöntemiyle aldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri görüntü kayıtlarında yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E.'nin  gerçekleştirdiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunun ardından polis tarafından adliyeye çıkartılan G.E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Mersin'de hırsızlık yapan kadın polisten kaçamadı

Mersin'de hırsızlık yapan kadın polisten kaçamadı

Mersin'de hırsızlık yapan kadın polisten kaçamadı

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