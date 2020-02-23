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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

Erdemli ilçesinde, otomobiller çarpıştı. Kaza sonrası 7 kişi yaralanırken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 23.02.2020 - 08:53..
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Mersin'de, Avgadı Yaylası istikametinden Erdemli istikametine ilerleyen Mehmet E. yönetimindeki 33 AEB 673 plakalı otomobil, sağanak yağış esnasında şerit ihlali yaptı.

Ardından da karşı şeritte seyir halinde ilerleyen Saffet B. yönetiminde, içerisinde 3 kişinin daha bulunduğu 33 VDN 80 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

2 AĞIR YARALI

Gürültüyle sokağa inen vatandaşlar durumu güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otomobil içinde sıkışanların da olduğu bilgisiyle kaza yerine itfaiye ekipleri  geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle, araç içinde sıkışan kazazedeler  ambulanslara alındı. Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

HASTANEDEKİ YAKINLARINI EVE BIRAKIYORDU

Sürücüyle birlikte 4 kişinin bulunduğu 33 VDN 80 plakalı otomobildekilerin, hastaneden taburcu olan yakınlarını evine geri getirdiği esnada kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

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