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Mersin'de iki tır çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin’de iki tırın çarpıştığı kazada, tırın refüje çıkması sonucunda devrilen direk bir otomobilin üzerine düştü.

İHA | 13.12.2019 - 03:04..
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D-400 karayolu Mersin istikameti Tarsus çıkışında, sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 925 plakalı tır önünde aynı istikamette seyir eden Ali Sun idaresindeki 33 CSH 35 plakalı tırla çarpıştı.

Mersin'de iki tır çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan 33 CSH 35 plakalı tır elektrik direğini yıktı. Devrilen elektrik direği karşı yönde gelen İbrahim Ergin yönetimindeki 33 AS 562 plakalı otomobili üzerine düştü. Araçta bulunan Ahmet Ergin (42), Belinay Ergin (6), İbrahim Ergin (39), Alp Emir Doğan (9) ve Ali Sun (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus’taki çeşitli hastanelere götürüldü.

Mersin'de iki tır çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

5 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır, 3 kişinin iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'de iki tır çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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