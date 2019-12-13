Mersin'de iki tır çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin’de iki tırın çarpıştığı kazada, tırın refüje çıkması sonucunda devrilen direk bir otomobilin üzerine düştü.

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Okan Buruk: Ülkemiz adına çok iyi bir şey yaptık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'ni lider bitirmelerinin, ülke puanı için iyi bir şey olduğunu belirtti.