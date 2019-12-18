Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki beton fabrikasında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle kopan fabrikadaki çelik halat, işçi Recep Zincirbüken'in bacağına saplandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zincirbüken, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Zincirbüken, buradan da özel hastaneye sevk edildi. Zincirbüken'in bacağına saplanan çelik halatın bir kısmı spiral adı verilen alet ile kesilirken, geri kalan kısmı ise ameliyat ile çıkartıldı. Tedavisi devam eden Zincirbüken'in durumunun iyi olduğu bildirildi.





