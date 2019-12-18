taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9276
Euro
6.5915
Altın
1475.42
Borsa
110574.68
Gram Altın
281.265
Bitcoin
41291.83

Mersin'de işçinin bacağına çelik halat saplandı

Beton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle kopan çelik halat, işçi Recep Zincirbüken'in bacağına girdi.

DHA | 18.12.2019 - 21:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki beton fabrikasında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle kopan fabrikadaki çelik halat, işçi Recep Zincirbüken'in bacağına saplandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zincirbüken, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Zincirbüken, buradan da özel hastaneye sevk edildi. Zincirbüken'in bacağına saplanan çelik halatın bir kısmı spiral adı verilen alet ile kesilirken, geri kalan kısmı ise ameliyat ile çıkartıldı. Tedavisi devam eden Zincirbüken'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

İşçinin bacağına çelik halat saplandı -1

İşçinin bacağına çelik halat saplandı -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

Fatih Altaylı, Erdoğan'la namaz anısını anlattı

205
Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

Dolar 5,90'ın üzerine çıktı

447
Simit Sarayı'nın devlete satışını durduran telefon

Simit Sarayı'nın devlete satışını durduran telefon

190
Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

Türkiye Rusya'dan şeker ithal etti

780
Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı

Ekrem İmamoğlu Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına karşı

950
Tarım Bakanlığı, şeker ithalatına açıklık getirdi

Tarım Bakanlığı, şeker ithalatına açıklık getirdi

244
Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler

Sakarya'da bebek sandalyesine çarpan garsonu darbettiler

354
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir