Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Jandarma ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçti.

BİRÇOK MALZEME DE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, define arayan B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet delici kırıcı alet, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser ve 1 adet elektrik uzatma kablosuna el konuldu.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Sorgulamanın ardından her iki şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.