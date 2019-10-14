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Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

Mut ilçesinde kaçak kazı yaptığı ihbarı alan jandarma ekipleri, B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakalandı. Sorgulamanın ardından iki şüpheli serbest bırakıldı.

İHA | 14.10.2019 - 09:21..
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Jandarma ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine harekete geçti.

BİRÇOK MALZEME DE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, define arayan B.S. ve Y.G.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı için kullandığı 1 adet jeneratör, 2 adet kürek, 1 adet balyoz, 2 adet delici kırıcı alet, 1 adet el feneri, 1 adet kazma, 1 adet çapa aleti, 2 adet keser ve 1 adet elektrik uzatma kablosuna el konuldu.

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Sorgulamanın ardından her iki şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

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