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Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonrası kaçak kazı yapan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA | 01.11.2019 - 11:31..
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Mersin'de Erdemli ve Toroslar ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 1 kürek, 2 hilti, 1 fener, 1 kaz, 1 çapa alete, 1 elektrikli uzatma kablosu, 1 paletli kepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların karakola götürüldüğü belirtildi.

Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

DOLANDIRICI ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada, şüpheli durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde 19 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli, mahkeme sonrası 10 ayrı dosyadan tutuklandı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Tarsus'ta gerçekleştirilen traktör römorkunun çalınması olayıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, yaptıkları çalışmalarla olayı gerçekleştiren şahısları belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonla 3 kişi gözaltına aldı.

Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

KAÇAKÇILIK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMA DA OLUMLU SONUÇLANDI

Kaçakçılık konusunda da çalışma yürüten ekipler, bir kargo aracında yaptığı kontrolde 6 torba içerisinde poşetlenmiş halde kıyılmış 140 kilogram bandrolsüz tütün ile koli içerisinde paketler halinde 120 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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