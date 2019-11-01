Mersin'de kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'de Erdemli ve Toroslar ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 1 kürek, 2 hilti, 1 fener, 1 kaz, 1 çapa alete, 1 elektrikli uzatma kablosu, 1 paletli kepçe ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların karakola götürüldüğü belirtildi.

DOLANDIRICI ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada, şüpheli durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde 19 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik ve 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunan 1 kişi yakalandı. Şüpheli, mahkeme sonrası 10 ayrı dosyadan tutuklandı.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Tarsus'ta gerçekleştirilen traktör römorkunun çalınması olayıyla ilgili de çalışma yürüten ekipler, yaptıkları çalışmalarla olayı gerçekleştiren şahısları belirledi. Ekiplerin yaptığı operasyonla 3 kişi gözaltına aldı.

KAÇAKÇILIK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMA DA OLUMLU SONUÇLANDI

Kaçakçılık konusunda da çalışma yürüten ekipler, bir kargo aracında yaptığı kontrolde 6 torba içerisinde poşetlenmiş halde kıyılmış 140 kilogram bandrolsüz tütün ile koli içerisinde paketler halinde 120 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.