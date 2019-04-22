taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8353
Euro
6.5605
Altın
1277.41
Borsa
96861.42
Gram Altın
239.539

Mersin'de kaçak kazıya suçüstü

Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 1 kişi, suçüstü yakalandı.

İHA | 22.04.2019 - 09:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Ardıçlı Mahallesi Belen mevkiinde M.C.’yi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

KAZI EKİPMANINA EL KONULDU

Ekipler; olay yerinin yaklaşık 4 metrekare kazıldığı ve boşluk bulmak amacıyla 5 ayrı yerden delindiğini tespit ederken, kaçak kazı için kullanılan 1 jeneratör, 1 delici kırıcı alet, 1 spiral, 1 karot (delici), 1 kürek, 1 kazma, 1 keser, 10 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve 10 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirdi.

SORGU DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan M.C.’nin sorgusu devam ediyor.

Mersin'de kaçak kazıya suçüstü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

107
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

46
Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

16
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

124
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

70
Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

45
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir