Mersin'de kadın hırsız: Gelip burasının anasını ağlatacağım

Mersin’de son dönemde artan evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir grubu tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Bunun üzerine olayların olduğu bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde kadınların fiziki yapılarını ve yüzlerini gizlediklerini, şehir merkezi yakınlarına aile fertleri tarafından araç ile getirildiklerini, hırsızlıktan sonra da yine aynı şekilde civardan alındıklarını belirledi.

6 GÖZALTI

Yapılan çalışmalar sonucunda, kimlikleri tespit edilen M.U., E.G., K.B. isimli kadınlar ile 18 yaşından küçük B.L. ve kadınları Mersin’e getiren Y.G. ile M.U., ekipler tarafından gözaltına alındı.

TAKI VE BİRKAÇ MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üzerindeki 3 altın yüzük, küpe, kapıları açmakta ve kendilerini gizlemekte kullandıkları 2 tornavida, 1 plastik aparat, eldivenler ve çoraplar ele geçirildi.

"BURASININ ANASINI AĞLATACAĞIM"

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularına karşılık veren bir kadın, "Buraya yine geleceğiz, merak etmeyin. Buranın anasını ağlatacağım" dedi.