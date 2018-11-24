Mersin'de kadınlardan şiddete karşı renkli yürüyüş

Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Eski belediye binası önünde toplanan kadınlar ellerinde Türk bayrağı, turuncu balon ve 'Kadınlar özgürse toplum özgürdür', 'Dünya kadınla güzelleşecek', 'Güçlü kadın güçlü toplum' dövizleri taşıdı.

Kadınlar, Atatürk heykelinin önünde bol bol cep telefonlarıyla fotoğraf çektirirken, üretici kadınlar ise korteje traktörlerle katıldı. Etkinliğe erkekler de destek verdi. Kortejde ilginç kostümler giyen bazı kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. 'Hep birlikte başaracağız' pankartı açan kadınlar , "Güçlü kadın güçlü toplum", "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak düdük çaldı.

"FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, "25 Kasım kadına vahşi şiddetin yıl dönümü aynı zamanda kadın dayanışmasının şanlı yıldönümü. 20 sivil toplum iş birliğiyle el ele, omuz omuza farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

"SESİMİZİ BİRLİKTE ÇIKARACAĞIZ"

Kadınlarla birlikte yürüyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli’de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. Ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor, bu zinciri kırmak istiyoruz" diye konuştu.

























