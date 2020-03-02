Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Yusuf İ. yönetimindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Halil Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyon motosikleti altına aldı
BENZER BİR KAZA DAHA GERÇEKLEŞMİŞTİ
24 Şubat'ta benzer bir kazada, motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.
D-400 karayolunun Antalya Mersin istikametinde meydana gelen kazanın görüntülerinin, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.