Mersin’de kar yağışı direkleri devirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde son bir haftadır, yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Bölgede tipi ve kar yükü nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yüksek kesimlerdeki 27 mahalleye elektrik verilemedi. Gelen ihbarlar üzerine enerji firması yetkilileri devrilen direkler için çalışma başlattı.

TOZLU GÖLETİ DONDU

Tozlu sınırları içinde yer alan bin 480 rakımlı Tozlu göleti de soğuk havadan nasibini aldı. Sulama amaçlı kullanılan gölet tamamen dondu.

Vatandaşlardan Veli Coşkun, "Burası Erdemli’ye bağlı Tozlu göleti. Sulama göleti olarak kullanılıyor. Burada hava eksi 10 derece. Kar yağmış ve gölet kısmen dolu. Hava çok soğuk. Çok sert kış koşulları yaşanıyor. Şu an gölet donmuş durumda" diye konuştu.

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