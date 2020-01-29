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Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Gür, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 29.01.2020 - 11:34..
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten 49 yaşındaki Ayşe Gür, iş yerine gelen kocası Hasan Gür'ün popmalı tüfekle saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetmişti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından intihar girişiminde bulunan sanık Hasan Gür ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında, mahkeme savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Gür'e "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

AĞIR TAHRİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gür, son savunmasında, olayın ağır tahrik sonucunda gerçekleştiğini ileri sürerek, tasarlama iddiasını kabul etmedi. Sanık avukatı da müvekkilinin ani bir kararla olayı gerçekleştirdiğini savunarak, mütalaaya katılmadıklarını belirtti.

Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Heyet, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını, duruşmadaki tutum ve davranışlarından dolayı müebbete indirdi. Heyet, haksız tahrikten cezada indirim uygulanması talebini ise reddetti.

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