1 Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Gür, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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4 Tesla, koronavirüs nedeniyle şarj istasyonlarını ücretsiz yaptı Tesla, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerinin rahatça seyahat edebilmesi için, ülkedeki şarj istasyonlarını ücretsiz hale getirdi.

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