Mersin'de karısını öldüren sanığa müebbet hapis

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bakkal işleten 49 yaşındaki Ayşe Gür, iş yerine gelen kocası Hasan Gür'ün popmalı tüfekle saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetmişti.
TUTUKLANDI
Olayın ardından intihar girişiminde bulunan sanık Hasan Gür ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında, mahkeme savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Gür'e "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.
AĞIR TAHRİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Gür, son savunmasında, olayın ağır tahrik sonucunda gerçekleştiğini ileri sürerek, tasarlama iddiasını kabul etmedi. Sanık avukatı da müvekkilinin ani bir kararla olayı gerçekleştirdiğini savunarak, mütalaaya katılmadıklarını belirtti.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Heyet, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını, duruşmadaki tutum ve davranışlarından dolayı müebbete indirdi. Heyet, haksız tahrikten cezada indirim uygulanması talebini ise reddetti.