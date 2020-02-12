Mersin'de kaybolan bekçinin cesedi Kıbrıs'ta bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalle bekçilerinden Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın balık tutmak için açıldıkları kayık battı 11 Ocak'ta battı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı.
Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışma sonucu 16 Ocak'ta Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.
KIBRIS'TA BULUNDU
Arama çalışmaları sürerken, sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi görüldü.
AİLESİ TEŞHİS ETTİ
Cesedin Oktay Avcı’ya ait olabileceğini düşünen ekipler, ailesine haber verdi. Bölgeye giden aile, cesedin Oktay Avcı'ya ait olduğunu belirtirken, ekipler ise kesin sonucun DNA testinden sonra belli olacağını açıkladı.
32 GÜN SONRA BULUNDU
Talihsiz adamın cesedi kaybolduktan 32 gün sonra bulunmuş oldu.