Mersin'de kaybolan bekçinin cesedi Kıbrıs'ta bulundu

1 Çok namlulu roketatarlar sınırda Erdoğan'ın, geri çekilmemeleri durumunda her yerde rejim hedeflerinin vurulacağını açıklamasından sonra sınıra, çok namlulu roketatarlar sevk edildi.

2 Aşk büyüsü işe yaramayınca dolandırıldığını anladı Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.

3 Atlasglobal uçuşlarını durdurdu Son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferiyle yapan Atlasglobal'ın uçuşlarını durdurduğu açıklandı.

4 Antartika’da Malta büyüklüğünde buzul yok oldu Antartika'da 300 kilometre kare genişliğindeki buzul parçalanarak eridi.

5 Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Akar-Esper görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler konusunda hem ABD hem NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

6 Esenyurt’ta feci kaza: 2 ölü Haramidere TEM bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte, araba çarptı. Olaya sebep olan genç sürücü, gözaltına alındı.