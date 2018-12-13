Mersin'de kaza: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı polis aracından, dumanlar yükseldi.

Radar uygulaması için bölgede olan trafik ekibi, meslektaşlarına yardım etmek için aracın yanına gitti.

KAMYON, 2 POLİS ARACINA ÇARPTI

Trafik ekipleri ve bazı sivil araçların da arızalanan polis aracının yanında durduğu sırada, 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, 2 polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan 3'ü polis 9 kişi, sağlık ekiplerince, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan, Başpolis Turan Kara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kara'nın şehit olduğu haberini alan çok sayıda meslektaşı da hastaneye gitti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldıktan sonra, yaralıları kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret etti.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü ile ilgili işlemler ise sürüyor.