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Mersin’de kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişi yakalandı

Mersin’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı.

İHA | 13.11.2018 - 15:20..
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Mersin’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

EMNİYET ARALIKSIZ OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan suç ve suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hırsızlık, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama, şantaj, uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık ve nitelikli yağma, suçlarından haklarında kesinleşmiş 4 yıl 10 ay ve aralıklarla hapis cezası bulunan 50 şahıs yakalanarak, adli makamlara teslim edildi.

Mersin’de kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişi yakalandı

ÇOK ÇEŞİTLİ MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, ekipler, ruhsatsız silah taşıma, kaçak sigara, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve kaçakçılık operasyonlarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 fişek, 2 bin 181 paket gümrük kaçağı sigara, 28 gram esrar, 40 cinsel içerikli uyarıcı hap, 44 çalıntı cep telefonu ve 25 adet tablet ele geçirdi. Operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de kesinleşmiş hapis cezası olan 50 kişi yakalandı

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