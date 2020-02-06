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Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

Erdemli ilçesinde sel geldiğini öğrenen vatandaşlar, odun toplamak için dereyle denizin buluştuğu sahile akın etti.

İHA | 06.02.2020 - 14:12..
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün aralıklarla süren yağmur ve lodosun etkisiyle ilçenin yüksek kesimlerinde ani kar erimeleri meydana geldi.

Eriyen kar ise dere yataklarına sel suyu olarak ulaşınca, Alata Deresi'nin debisi onlarca kat arttı.

Dereye gelen sel suları, beraberinde tonlarca odunu da sahile getirdi.

ODUN TOPLAMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Vatandaşlar da bu odunları yakacak olarak toplamak için sahile akın etti. Dalgalar arasında, kıyıya vuran odunları toplamaya çalışan vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak adeta birbirleriyle yarıştı.

Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

HER YIL BU ZAMANLARDA KÜTÜK TOPLANIYOR

Vatandaşlar yaptıkları işin tehlikeli olmadığını söyleyerek, her yıl bu zamanlarda derenin sel ile kütük getirdiğini belirtip, kendilerinin de bu kütükleri toplayıp yakacak olarak kullandıklarını söyledi.

Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

Mersin'de kıyıya vuran odunları toplamak için yarıştılar

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