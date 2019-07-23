Mersin'de komşu kavgası kanlı bitti

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Kavgaya tarafların yakınları da katılınca büyük bir arbede yaşandı. Olayda Y.U., bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Mahalleyi abluka altına alan polis, kavganın tekrar çıkmaması için TOMA'larla güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.













