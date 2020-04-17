Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık." dedi.

ABD'de kız kardeşinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü ifade eden kadın, kardeşine test yapılmadığını belirterek yaşadıkları duruma isyan etti.

ABD'de kardeşi koronadan ölen kadın, test yapılmamasına isyan etti

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, cuma vaazını sosyal medyadan canlı yayınladı. Ramazan ayı boyunca sohbetler ve mukabeleler de aynı yöntemle yapılacak.

Müftü, Cuma vaazını sosyal medya üzerinden yaptı

Adana Şehir Hastanesi'nde salgınla mücadele için kurulan koronavirüs laboratuvarı hizmete girdi.

Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yemek tarifimiz: Kıymalı Karnabahar!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.