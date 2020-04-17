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Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık." dedi.

DHA |
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Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören vatandaşlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

HEMŞİRE KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Mersin'de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diyaliz hemşiresi olarak görev yapan Özlem Çınar, koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

Görev yaptığı hastanede 5 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören Çınar'ın son testi negatif çıkması sonucu taburcu edildi.

Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

ALKIŞLARLA EVİNE UĞURLANDI

Taburcu edilen Çınar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla evine uğurlanırken göz yaşlarını tutamadı.

Özlem çınar, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık." dedi.

Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

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