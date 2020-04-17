Mersin'de koronayı yenen hemşire taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören vatandaşlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.
Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.
HEMŞİRE KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Mersin'de Tıp Fakültesi Hastanesi’nde diyaliz hemşiresi olarak görev yapan Özlem Çınar, koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.
Görev yaptığı hastanede 5 gün boyunca koronavirüs tedavisi gören Çınar'ın son testi negatif çıkması sonucu taburcu edildi.
ALKIŞLARLA EVİNE UĞURLANDI
Taburcu edilen Çınar, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla evine uğurlanırken göz yaşlarını tutamadı.
Özlem çınar, "Hepinize sarılmak isterdim ama koronavirüsten sonra artık." dedi.