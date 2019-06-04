Mersin’de kumar operasyonu

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir şirkete operasyon düzenledi.

2 kişi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

131 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 131 kişiye, 43 bin 210 TL idari para cezası uygulandı. Özkan D. ve Özler Ayhan S. adlı kişilere de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

KUMAR MALZEMELERİNE EL KONULDU

Yapılan aramada ise 49 adet fatura, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet projeksiyon cihazına bağlı kamera, 17 bin 108 adet oyunda kullanılan pul, 948 adet tombala kartı, 70 adet tombala oyun topu, 17 adet led lamba trafosu, 1 adet tombala çekilişi esnasında üfleme işleminde kullanılan vantilatör, 2 adet çam fanus ele geçirildi.



