taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8393
Euro
6.577
Altın
1328.71
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.801

Mersin’de kumar operasyonu

Tarsus’ta kumar oynarken yakalanan 131 kişiye, toplam 43 bin 210 TL para cezası kesildi.

İHA | 04.06.2019 - 10:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir şirkete operasyon düzenledi.

2 kişi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

131 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 131 kişiye, 43 bin 210 TL idari para cezası uygulandı. Özkan D. ve Özler Ayhan S. adlı kişilere de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Mersin’de kumar operasyonu

KUMAR MALZEMELERİNE EL KONULDU

Yapılan aramada ise 49 adet fatura, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet projeksiyon cihazına bağlı kamera, 17 bin 108 adet oyunda kullanılan pul, 948 adet tombala kartı, 70 adet tombala oyun topu, 17 adet led lamba trafosu, 1 adet tombala çekilişi esnasında üfleme işleminde kullanılan vantilatör, 2 adet çam fanus ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

126
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

77
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

74
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

41
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

37
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

87
Pençe Operasyonu'nda 64 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Operasyonu'nda 64 terörist etkisiz hale getirildi

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir