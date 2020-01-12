Mersin'de maganda kurşunu: 1 kişi öldü

Mersin'inTarsus ilçesinde, akşam saatlerinde, Kelahmet Mahallesi'nde askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi.
Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı.
Tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi Mensure G.'nin göğsüne isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Ümit G., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.