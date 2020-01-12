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Mersin'de maganda kurşunu: 1 kişi öldü

Kapalı alandaki asker eğlencesinde Mensure G. (60), yeğeni Ümit G.'nin (47) havaya tabancayla ateş açması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 12.01.2020 - 21:57..
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Mersin'inTarsus ilçesinde, akşam saatlerinde, Kelahmet Mahallesi'nde askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi.

Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı.

Tavandan seken kurşun, Ümit G.'nin amcasının eşi Mensure G.'nin göğsüne isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ümit G., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi -1

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